Какой город США называется именем самой большой в мире змеи? В каком штате находится этот город?
Українська література
Какой город США называется именем самой большой в мире змеи? В каком штате находится этот город?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю что это Южная и северная Дакота(штаты)........☻☻
Гость:
город Анаконда в штате Монтан
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
установите молекулярную формулу простого эфира,если при сгорании 6г его образуется 6,72л углекислого газа и 7,2 г воды
Химия
в 920 г 5%-го раствора фосфорной кислоты расстворили 152 г оксида фосфора(5). вычислите массовую долю фосфорной кислоты в полученном расстворе.
Биология
Решите задачу:Ген черной масти у крупнорогатого скота доминирует над геном красной масти. Какое потомство F1 получится от скрещивания чистопородног...
Биология
решите задачу: У человека ген полидактилии (многопалости) доминирует над нормальным строением кисти. У жены кисть нормальная, муж гетерозиготен по ...