За 8 тетрадей и 5 альбомов заплатили 9 грн. Сколько стоит одна тетрадь и сколько один альбом,если 4 тетради дешевле 6 альбомов на 4 грн? Помогите составить второе уравнение...а то вообще не могу...

Алгебра

За 8 тетрадей и 5 альбомов заплатили 9 грн. Сколько стоит одна тетрадь и сколько один альбом,если 4 тетради дешевле 6 альбомов на 4 грн? Помогите составить второе уравнение...а то вообще не могу...

Автор: Гость