За 8 тетрадей и 5 альбомов заплатили 9 грн. Сколько стоит одна тетрадь и сколько один альбом,если 4 тетради дешевле 6 альбомов на 4 грн? Помогите составить второе уравнение...а то вообще не могу...
Алгебра
За 8 тетрадей и 5 альбомов заплатили 9 грн. Сколько стоит одна тетрадь и сколько один альбом,если 4 тетради дешевле 6 альбомов на 4 грн? Помогите составить второе уравнение...а то вообще не могу...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смотри, короче: 1) 8x + 5y = 9 2) 6y - 4x = 4
Гость:
примем а - тетради, шт в - альбомы, шт тогда 8*а+5*в=9 грн 4*а=6*в-4 а=(6*в-4)/4 тогда 8*(6*в-4)/4+5*в=9 12*в-8+5*в=9 17*в=9+8=17 в=17/17=1 а=(6*1-4)/4=0,5 проверим 8*0,5+5*1=9 ===>9=9 4*0.5=6*1-4 ===>2=2 Ответ: тетрадь стоит 0,5 грн, альбом стоит 1 грн
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