Составьте формулы солей серной кислоты. Дайте название каждой группы солей. 1-я группа____________                    2-я группа ______________ сульфат серебра_______                    гидросульфат калия______ сульфат бария___...

Химия
Составьте формулы солей серной кислоты. Дайте название каждой группы солей. 1-я группа____________                    2-я группа ______________ сульфат серебра_______                    гидросульфат калия______ сульфат бария_________                   гидросульфат бария______ сульфат алюминия______                  гидросульфат лития______
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 группа                               2 группа  сульфаты(средние соли)    гидросульфаты (кислые соли) Ag2SO4                               KHSO4 BaSO4                                 Ba (HSO4)2    Al2 (SO4)3                           LiHSO4
Гость:
1-я группа:сульфаты Ag2SO4,BaSO4,Al2(SO4)3;   2-я группа: гидросульфаты KHSO4. Ba(HSO4)2.LiHSO4
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