Составьте формулы солей серной кислоты. Дайте название каждой группы солей. 1-я группа____________ 2-я группа ______________ сульфат серебра_______ гидросульфат калия______ сульфат бария___...
Химия
Составьте формулы солей серной кислоты. Дайте название каждой группы солей. 1-я группа____________ 2-я группа ______________ сульфат серебра_______ гидросульфат калия______ сульфат бария_________ гидросульфат бария______ сульфат алюминия______ гидросульфат лития______
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 группа 2 группа сульфаты(средние соли) гидросульфаты (кислые соли) Ag2SO4 KHSO4 BaSO4 Ba (HSO4)2 Al2 (SO4)3 LiHSO4
Гость:
1-я группа:сульфаты Ag2SO4,BaSO4,Al2(SO4)3; 2-я группа: гидросульфаты KHSO4. Ba(HSO4)2.LiHSO4
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
..расстояние АВ, равное 110 км, турист прошёл за три дня. За второй деньпути он прошёл на 5 км меньше, чем за первый, а за третий день - 3/7 рассто...
Українська література
Химия
установите молекулярную формулу простого эфира,если при сгорании 6г его образуется 6,72л углекислого газа и 7,2 г воды