рассмотри выражения: 12+7, 15+7, 46+7, 120+7. Составь выражение с переменной х, объединяющее все эти выражения. Запиши для даннных выражений множество значений переменной х.

Математика
рассмотри выражения: 12+7, 15+7, 46+7, 120+7. Составь выражение с переменной х, объединяющее все эти выражения. Запиши для даннных выражений множество значений переменной х.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х+7. х=(12,15,46,120).-скобки должны быть фигурными.    
Гость:
х+7 х=12 х=15 х=46 х=120                                  
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