рассмотри выражения: 12+7, 15+7, 46+7, 120+7. Составь выражение с переменной х, объединяющее все эти выражения. Запиши для даннных выражений множество значений переменной х.

Математика

рассмотри выражения: 12+7, 15+7, 46+7, 120+7. Составь выражение с переменной х, объединяющее все эти выражения. Запиши для даннных выражений множество значений переменной х.

Автор: Гость