Это море у берегов Америки без границ и название ему дали водоросли. Как называется море? Как называются водоросли?
Українська література
Это море у берегов Америки без границ и название ему дали водоросли. Как называется море? Как называются водоросли?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Саргассово море, Линней дал название плавающей в Саргассовом море водоросли Fucus natans (плавучий фукус) - но я не уверена
Гость:
Саргасово море - состоит из водорослей принадлежащих преимущественно к роду Sargassum (S. bacciferum Ag., vulgare Ag. и некоторые другие виды).
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