объясните значение понятий коалиция,континентальная блокада,сейм,самоуправление!!!
Обществознание
объясните значение понятий коалиция,континентальная блокада,сейм,самоуправление!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) политический иливоенный союз государств, договорившихся о совместных действиях в тех илииных вопросах международных отношений (напр., антигитлеровская каолициягосударств во 2-й мировой войне). 2) Соглашение нескольких политическихпартий об образовании правительства из представителей этих партий (т. н.коалиционное правительство).
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