объясните значение понятий коалиция,континентальная блокада,сейм,самоуправление!!!

Гость: Гость:

1) политический иливоенный союз государств, договорившихся о совместных действиях в тех илииных вопросах международных отношений (напр., антигитлеровская каолициягосударств во 2-й мировой войне). 2) Соглашение нескольких политическихпартий об образовании правительства из представителей этих партий (т. н.коалиционное правительство).