Чому роман Робінзон Крузо є пригодницькою літературою?

Литература
Чому роман Робінзон Крузо є пригодницькою літературою?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тому шо у романi йдеться про пригоди головного героя - Робинзона
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Комическая ситуация из моей жизни
Ответить
Українська література
Это море у берегов Америки без границ и название ему дали водоросли. Как называется море? Как называются водоросли?
Ответить
Обществознание
объясните значение понятий коалиция,континентальная блокада,сейм,самоуправление!!!
Ответить
История
Крассворд: 1.Под какой частью руки прячется подмышка? 2.Вещество, которого больше всегго в мышце. 3.Спортсмен, использующий силу мышц шеи. 4. К ней...
Ответить
Геометрия
диагональ AC делит трапецию ABCD на два подобных треугольника ABC и ACD,BC=8см,AD=18см.Найдите длину диагонали AC
Ответить