Чому роман Робінзон Крузо є пригодницькою літературою?
Литература
Чому роман Робінзон Крузо є пригодницькою літературою?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тому шо у романi йдеться про пригоди головного героя - Робинзона
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Українська література
Это море у берегов Америки без границ и название ему дали водоросли. Как называется море? Как называются водоросли?
Обществознание
История
Крассворд: 1.Под какой частью руки прячется подмышка? 2.Вещество, которого больше всегго в мышце. 3.Спортсмен, использующий силу мышц шеи. 4. К ней...