є два числа. перше число на 20% більше від другого. у скільки разів перше число більше від другого? знайдіть ці числа якщо їхня сума 11.

Математика
є два числа. перше число на 20% більше від другого. у скільки разів перше число більше від другого? знайдіть ці числа якщо їхня сума 11.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х - перше число 1,2х - друге число   х+1,2х=11 2,2х=11 х=11/2,2 х=5 - перше число 1,2*5=6 - друге число 6/5=1,2 - рази перше більше від другого
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