є два числа. перше число на 20% більше від другого. у скільки разів перше число більше від другого? знайдіть ці числа якщо їхня сума 11.

Математика

є два числа. перше число на 20% більше від другого. у скільки разів перше число більше від другого? знайдіть ці числа якщо їхня сума 11.

Автор: Гость