cos40°cos5° - sin40°sin5° ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬    = ? sin20°cos40°+sin40°cos20° Чему равно значение дроби?  

Алгебра
cos40°cos5° - sin40°sin5° ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬    = ? sin20°cos40°+sin40°cos20° Чему равно значение дроби?  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Используем формулы суммы и разности двух углов:[latex]\frac{Cos40^0Cos5^0-Sin40^0Sin5^0}{Sin20^0Cos40^0+Sin40^0Cos20^0}=\frac{Cos(40^0+5^0)}{Sin(20^0+40^0)}=\frac{\frac{\sqrt2}{2}}{\frac{\sqrt3}{2}}=\sqrt{\frac{2}{3}}=\frac{\sqrt6}{3}[/latex]
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