какие воды суши есть в вашей местности??

Українська література
какие воды суши есть в вашей местности??
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В моем городе Марике есть две речки,большие прозрачные,а еще Азовское море!
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