найди значение выражений b +c и b-c при b=30 b с =14? b = 27 и с= 19
Математика
найди значение выражений b +c и b-c при b=30 b с =14? b = 27 и с= 19
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30+14=44; 30-14=16; и 27+19=46; 27-19=8
Гость:
при b=30, c=14 30+14=44 30-14=16 b=27,c=19 27+19=46 27-19=8
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська література
Экономика
Построить электронную таблицу (в excel) «Оплата электроэнергии» для расчета ежемесячной платы за расход электроэнергии в течение года. Исходной инф...
Химия
Какой объем водорода (н.у.) потребуется для восстановления оксида меди(II), полученного при термическом разложении гидроксида меди(II) массой 19,6г...
Математика
є два числа. перше число на 20% більше від другого. у скільки разів перше число більше від другого? знайдіть ці числа якщо їхня сума 11.