найди значение выражений b +c и b-c при b=30 b с =14? b = 27 и с= 19

Математика
найди значение выражений b +c и b-c при b=30 b с =14? b = 27 и с= 19
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30+14=44; 30-14=16; и 27+19=46; 27-19=8
Гость:
при b=30,   c=14 30+14=44 30-14=16 b=27,c=19 27+19=46 27-19=8 
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