Комплект журналов может полностью заполнить 13 стандартных полок. В продаже были полки, на каждую из которых помещалось на два журнала меньше, чем на стандартную. Поэтому пришлось купить 17 полок, и при этом осталось свободное ...
Алгебра
Комплект журналов может полностью заполнить 13 стандартных полок. В продаже были полки, на каждую из которых помещалось на два журнала меньше, чем на стандартную. Поэтому пришлось купить 17 полок, и при этом осталось свободное место для двух журналов. Сколько журналов было в комплекте?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть на 1 полку вмещается х журналов, тогда в 13 полках будет 13х журналов, в новые полки вместятся х-2 журналов, в 17 новых полов вместят 17(х-2) журналов. С учетом 2 свободных мест в новых полках составим уравнение: 13*х=17(х-2)-2 х=9 Тогда в комплекте 13*9=117 журналов.
Гость:
примем а - количество журналов на одной полке в - количество журналов в комплекте тогда в=13*а (а-2)*17-в-2=0 а=в/13 ((в/13)-2)*17-в-2=0 (в/13-26/13)*17-в-2=0 17*в/13-442/13-13*в/13-26/13=0 4*в/13-470/13=0 в=117 - всего журналов а=117/13=9 - журналов на одной полке Проверим (9-2)*17-2=117 117=117
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