Какие воды суши и каким образом изображают на плане местности? срочно!

Українська література
Какие воды суши и каким образом изображают на плане местности? срочно!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
воды на суше-это реки,озера,пруда,ставки,ручейки,их изображают синим цветом
Гость:
воды на суше- реки, озёра.подземные воды, болота,пруда, ледники,вожохранилища.В основном они пресные.На карте обозначаются синим цветом.
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