Письмо любимому спортсмену на тему "что для меня значат Олимпийские игры"

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Письмо любимому спортсмену на тему "что для меня значат Олимпийские игры"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я люблю олимпийские игры. Мой любимый вид спорта это плавание .Это увлекательный и очень захватываюший вид спорта .Я и сама не проч поплавать .Но олимпийские игры это соревнования для каждого участника.Я была рада когда вы победили в зоплыве и выйграли золото на олимпийских играх.Ведь это отлично когда человек умеет побеждать и ему интересно то чем он занимаеться. Я хочу  что бы вы и в будуишем выигравали в играх.
Гость:
Мне очень нравится смотреть Олимпийский игры с участием разных спортсменов. Каждый из спортсменов который попал в Олимпийские игры очень талантлив. Каким надо обладать здоровьем,умением и силой воле,чтобы не смотря на травмы,которые можно получить на тренировках,продолжать заниматься любимым делом. Люди,которые участвуют в прочих конкурсах дают мне надежду на существование,что те спортсмены,которые не бросают своё любимое занятие, ещё живы. Жалко,что так мало людей осталось,которые будут стремиться идти к своей мечте до конца. Прямой пример тому,фигурист Алексей Ягудин,не смотря на ужасные боли в ногах,он продолжал учавствовать в конкурсах. После врачи сказали,что неизвестно,как он мог кататься и принимать участия,когда при такой травме человек мало того,что кататься не мог,но даже и ходить было невозможно. Как Алексей Ягудин смог кататься-неизвестно,наверное благодаря своему желанию и хотению,он значит стремился к своей мечте до последнего. Все люди принимающие участия в Олимпийских играх-даю мне надежду.
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