Какие черты характера Тараса Бульбы проявляются в этих эпизодах: 1. Отъезд в Запорожскую Сечь 2. Речь о товариществе 3. Казнь Андрия 4. Присутствие на казни Остапа 5. Момент пленения 6. Гибель Тараса Бульбы??

Литература
Какие черты характера Тараса Бульбы проявляются в этих эпизодах: 1. Отъезд в Запорожскую Сечь 2. Речь о товариществе 3. Казнь Андрия 4. Присутствие на казни Остапа 5. Момент пленения 6. Гибель Тараса Бульбы??
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Отвага,роздумее; 2)Упырство,самостоятельность,настойчевость,увлекательность,гордость,ум и отвага. 3)Величие,смуток,храбрость, 4)Смуток,печаль,горе,боль,похвала,упорство,любовь к сыну. 5)то что он готов был идти до конца,храбрость,смелость,отвага,величие 6)Отвага,смелость,красноречее,горе,боль,рассуждение....
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