На масленицу казачья молодая пара должна была скатиться с катальной горы и внизу ската… 1. поцеловаться 2. обняться 3. помочь друг другу встать
Литература
На масленицу казачья молодая пара должна была скатиться с катальной горы и внизу ската… 1. поцеловаться 2. обняться 3. помочь друг другу встать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На масленицу казачья молодая пара должна была скатиться с катальной горы и внизу ската поцеловатся.
Гость:
На масленицу казачья молодая пара должна была скатиться с катальной горы и внизу ската поцеловаться
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