На масленицу казачья молодая пара должна была скатиться с катальной горы и внизу ската… 1. поцеловаться 2. обняться 3. помочь друг другу встать

Литература

На масленицу казачья молодая пара должна была скатиться с катальной горы и внизу ската… 1. поцеловаться 2. обняться 3. помочь друг другу встать

Автор: Гость