Расставьте коэффиценты методом электонного баланса, укажите окислительные и воостановительные свойства. а) H2SO4+C (графит) --- больше SO2+CO2+H2O б) H2SO4+S --- больше SO2+H2O

Химия

Расставьте коэффиценты методом электонного баланса, укажите окислительные и воостановительные свойства. а) H2SO4+C (графит) --- больше SO2+CO2+H2O б) H2SO4+S --- больше SO2+H2O

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