Расставьте коэффиценты методом электонного баланса, укажите окислительные и воостановительные свойства. а) H2SO4+C (графит) --- больше SO2+CO2+H2O б) H2SO4+S --- больше SO2+H2O  

Химия
Расставьте коэффиценты методом электонного баланса, укажите окислительные и воостановительные свойства. а) H2SO4+C (графит) --- больше SO2+CO2+H2O б) H2SO4+S --- больше SO2+H2O  
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) 2H2SO4(конц)+C(графит) -> 2SO2+CO2+2H2O 2H+ +SO42- +C0->SO2+CO2+2H+ +O2- 2SO42- +C0->2SO2+CO2+2O2-4H2SO4(конц)+2S -> 6SO2 + 4H2O   2H+ +SO42- +S0->SO2 + 2H+ +O2- 4SO42- +2S0->6SO2 +4O2-
Гость:
    +6       0   +4    +4 2H2SO4 + C= CO2+2SO2+2 H2O   +6     +2e                   +4   S______________   S        |    |   2 ок-ль, вос-ся    0   _4e                       +4 | 4   |    C______________  C        |     | 1  в-ль,ок-ся    +6      0    +4 2H2SO4+ S = 3SO2 +2H2O     +6                           +4      S __+2e_________   S    |    | 2 ок-ль, вос-ся       0                            +4      S  ____-4e________  S   | 4 | 1  в-ль,ок-ся      
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