Расставьте коэффиценты методом электонного баланса, укажите окислительные и воостановительные свойства. а) H2SO4+C (графит) --- больше SO2+CO2+H2O б) H2SO4+S --- больше SO2+H2O
Химия
Расставьте коэффиценты методом электонного баланса, укажите окислительные и воостановительные свойства. а) H2SO4+C (графит) --- больше SO2+CO2+H2O б) H2SO4+S --- больше SO2+H2O
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) 2H2SO4(конц)+C(графит) -> 2SO2+CO2+2H2O 2H+ +SO42- +C0->SO2+CO2+2H+ +O2- 2SO42- +C0->2SO2+CO2+2O2-4H2SO4(конц)+2S -> 6SO2 + 4H2O 2H+ +SO42- +S0->SO2 + 2H+ +O2- 4SO42- +2S0->6SO2 +4O2-
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+6 0 +4 +4 2H2SO4 + C= CO2+2SO2+2 H2O +6 +2e +4 S______________ S | | 2 ок-ль, вос-ся 0 _4e +4 | 4 | C______________ C | | 1 в-ль,ок-ся +6 0 +4 2H2SO4+ S = 3SO2 +2H2O +6 +4 S __+2e_________ S | | 2 ок-ль, вос-ся 0 +4 S ____-4e________ S | 4 | 1 в-ль,ок-ся
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