на наклонной плоскости с углом наклона α=12° лежит кубик. коэффициент трения между кубиком и плоскостью равен 0.5. наклонная плоскость движется горизантально с ускорением a. определите минимальное значение ускорения, при которо...

Физика
на наклонной плоскости с углом наклона α=12° лежит кубик. коэффициент трения между кубиком и плоскостью равен 0.5. наклонная плоскость движется горизантально с ускорением a. определите минимальное значение ускорения, при котором кубик начнёт соскальзывать с плоскости.
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