найдите площадь треугольника АВС если угол А=45градус,АВ=4,АС=7
Геометрия
найдите площадь треугольника АВС если угол А=45градус,АВ=4,АС=7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]S=0,5*4*7*sin45=0,5*4*7*\frac{\sqrt{2}}{2}[/latex]
Гость:
S=0.5*ab*ac*sinA S=0.5*4*7* sqrt2 /2 s=7 sqrt2 sqrt-корень из... Ответ:7 sqrt 2
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