ПОВАР 3 ДНЯ РАСХОДОВАЛ ПО 9 КГ КРУПЫ.ПОСЛЕ ЭТОГО У НЕГО ОСТАЛОСЬ 13 КГ КРУПЫ.СКОЛЬКО КРУПЫ БЫЛО У ПОВАРА СНАЧАЛА?

Математика

ПОВАР 3 ДНЯ РАСХОДОВАЛ ПО 9 КГ КРУПЫ.ПОСЛЕ ЭТОГО У НЕГО ОСТАЛОСЬ 13 КГ КРУПЫ.СКОЛЬКО КРУПЫ БЫЛО У ПОВАРА СНАЧАЛА?

Автор: Гость