ПОВАР 3 ДНЯ РАСХОДОВАЛ ПО 9 КГ КРУПЫ.ПОСЛЕ ЭТОГО У НЕГО ОСТАЛОСЬ 13 КГ КРУПЫ.СКОЛЬКО КРУПЫ БЫЛО У ПОВАРА СНАЧАЛА?
Математика
ПОВАР 3 ДНЯ РАСХОДОВАЛ ПО 9 КГ КРУПЫ.ПОСЛЕ ЭТОГО У НЕГО ОСТАЛОСЬ 13 КГ КРУПЫ.СКОЛЬКО КРУПЫ БЫЛО У ПОВАРА СНАЧАЛА?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3*9=27кг-израсходовал за 3 дня 27+13=40кг-было
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