традиции моей семьи и обряды
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традиции моей семьи и обряды
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В каждом доме, в каждой семье есть свои обычаи и традиции.У меня очень большая семья: я мама, папа, бабушка, младший брат.Мы друг друга уважаем и ценим.В нашей семье существует очень много традицией.каждое лето мы всей семьёй ездим куда-нибудь отдыхать.Тем летом мы ездили в Анапу по ближе к морю.Нам там очень понравилось.К стати отмечать праздники в кругу семьи тоже наша традиция.к 8 марта я с братом и папой делаю что нибудь не обычное для бабушки и мамы.Кому-то это может показаться смешным, но проводить уборку в квартире по субботам-тоже наша традиция!Традицией также считается в нашей семье любовь и забота о животных.
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