рыбы ,,,,, животные они имеют ,,,,,,, железы у самцовони называются ,,,, у самок в я ичникахсозревают,,,,,,,, в семенниках
Биология
рыбы ,,,,, животные они имеют ,,,,,,, железы у самцовони называются ,,,, у самок в я ичникахсозревают,,,,,,,, в семенниках
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 рыбы -раздельнополые животные. 2 половые железы рыб-непарные семенники и яичники. 3 среди рыб встречаются живородящие виды.
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