Двома косарками за 4 год скосили траву з площі 24 га.За скільки годин скосить траву одна косарка з площі 138 га?
Математика
Двома косарками за 4 год скосили траву з площі 24 га.За скільки годин скосить траву одна косарка з площі 138 га?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24:4=6га скосили 2 косарки в день 6:2=3га-скосит 1 косарка в день 138:3=46 -дней
Гость:
1)24:4=6га. 2)6:2=3га. 3)138:3=46
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