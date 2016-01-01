Подобрать по орффогрфическому словарю 15 слов с приставкой "в" "без" "пере". Обозначить орфаграму "слитное написание приставок" . Записать 5 слов с предлогами в,без.

Русский язык

Подобрать по орффогрфическому словарю 15 слов с приставкой "в" "без" "пере". Обозначить орфаграму "слитное написание приставок" . Записать 5 слов с предлогами в,без.

Автор: Гость