Подобрать по орффогрфическому словарю 15 слов с приставкой "в" "без" "пере". Обозначить орфаграму "слитное написание приставок" . Записать 5 слов с предлогами в,без.
Русский язык
Подобрать по орффогрфическому словарю 15 слов с приставкой "в" "без" "пере". Обозначить орфаграму "слитное написание приставок" . Записать 5 слов с предлогами в,без.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слова с предлогами:без одежды,в сумке,без ветра, в школе,без принципов. Слова с приставками:бездарность,безударный,беззубый,безумный,бездомный,безопастность,безобразный,вверх,вниз,ввдоль,вместе,вперёд,въезд,вдох.
Гость:
с предлогами:без солнца, в столе,без шапки,в воде. с приставками: влево,вправо,въезд, безумный, передумал, перешел
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