Найдите наибольший общий делитель чисел 23,46 и 138
Алгебра
Найдите наибольший общий делитель чисел 23,46 и 138
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
23/23=1 46/23=2 138/23=6 наибольший общий делитель чисел 23
Гость:
138/2=69; 69/3=23; 23,46/23=1,02; 23-наибольший общий делитель
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