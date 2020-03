Зробiть фонетичний розбiр слiв, окунь, марія, синя, пеньок

Гость: Гость:

`Окунь,2склади, о-кунь 1склад-відкритий,наголошений 2склад-закр,ненагол. [о к у н`] о [`]- голосний,наголош. к [k] -пригол,твердий,глухий у [y] -гол,ненагол. н [ н` ] - пригол, м`який ь [-] 5букв, 4звуки Мар`ія, Ма-рі-я, 3склади 1-відкр.,ненагол. 2-відкр.,нагол. 3-відкр.,ненагол. [M а р` і j а] м [м] -пр.,тв. а[a] - гол.,ненагол. р [ р`] - пр.,пом"якш (перед і) і [`] - гол.,нагол. я [j a] [j`] -пригол.,м`як. [а] - гол.,ненагол. 5букв,6звуків. С`иня, с`и - ня, 2cклади 1-выдкр.,нагол. 2-відкр.,ненагол. [c и н`а] c [c] - пр.,тв.,шиплячий и [и] - гол.,нагол. н [н`] -приг., м`як. я [a] - гол.,ненагол. 4 букви,4 звуки. Пень`ок , п`e - ньок , 2 склади 1- відкр.,ненагол. 2 - закр.,ненагол. [п е н` o k] п [п] - пр., тв.,глух. е[e] - гол.,ненагол. н [н`] - пр., м`як. ь [-] o [`o] - гол.,нагол. к [ k] - пр.,тв., глух. 6 букв,5звуків