what a mess!what a mess! Ho jacket! Ho dress !
Английский язык
what a mess!what a mess! Ho jacket! Ho dress !
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
какой беспорядок! какой беспорядок! Чья куртка!Чье платье!
Гость:
какая неприятность! какая неприятность! Жакет Хо! Платье Хо!
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