1.Поле не меряно. овцы не считаны. пастух рогат. 2.Стоит Ермошка на одной ножке, на нем сто одежек, не шиты, не кроены, весь в рубцах. 3. Пол железный, половики не тканые.
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1.Поле не меряно. овцы не считаны. пастух рогат. 2.Стоит Ермошка на одной ножке, на нем сто одежек, не шиты, не кроены, весь в рубцах. 3. Пол железный, половики не тканые.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Звёзды и месяц 2.Капуста 3.Сковорода с блином
Гость:
1)Поле не меряно овцы не считаны пастух рогатый - Небо , звёзды и месяц 2)Стоит Ермошка на одной ножке, на нем сто одежек, не шиты, не кроены, весь в рубцах- Капуста 3)Пол железный, половики не тканые- Сковородка и блин Насчет третьего не уверен
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