1.Поле не меряно. овцы не считаны. пастух рогат. 2.Стоит Ермошка на одной ножке, на нем сто одежек, не шиты, не кроены, весь в рубцах. 3. Пол железный, половики не тканые.

Гость: Гость:

1)Поле не меряно овцы не считаны пастух рогатый - Небо , звёзды и месяц 2)Стоит Ермошка на одной ножке, на нем сто одежек, не шиты, не кроены, весь в рубцах- Капуста 3)Пол железный, половики не тканые- Сковородка и блин Насчет третьего не уверен