Ответ на вопрос: "Одна из икон с изображением Богоматери" если можно,то не очень сложно чтобы годилось для 7 класса заранее благодарна всем :)

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икона Божьей Матери «ТРЁХ РАДОСТЕЙ» В XVIII веке в Москву благочестивым художником была привезена из Италии, где он обучался ремеслу живописи, копия иконы «Святое семейство» кисти Рафаэля. На иконе рядом со Святым семейством изображён Иоанн Предтеча. После смерти художника икона была помещена на паперти храма в честь Святой Троицы на Грязех. Через сорок лет икона прославилась чудным знамением. После усердной молитвы перед этой иконой несчастная женщина получила сразу три радостных известия: оклеветанный злыми людьми муж был оправдан и возвращён из ссылки; сын, попавший в плен во время военных действий, освобождён, а конфискованное по неправому суду имение возвращено семье. С тех пор образ стал называться «Трёх радостей».Эта икона особо чтится прихожанами после того, как перед ней чудесным образом сама зажглась лампада.