назовите элемент в ядре которого содержится 84 протонов и 126 нейтронов
Физика
назовите элемент в ядре которого содержится 84 протонов и 126 нейтронов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
polonium полоний 84 протонов и 126 нейтронов
Гость:
Это Po (Полоний) он имеет 84 протона и 126 нейронов
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