слой почвы толщиной в 1 см образуется за 100 лет.На сколько увеличится толщина слоя почвы за человеческую жизнь (75 лет)
Математика
слой почвы толщиной в 1 см образуется за 100 лет.На сколько увеличится толщина слоя почвы за человеческую жизнь (75 лет)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
75:100=0,75см
Гость:
на 1 сотую см увеличивается за 1 год, следовательно, за 75 лет на 75/100 увеличиться за 75 лет, это равно о,75 см
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