В драматическом кружке занимаются 28 человек. Девочки составляют 4/7 всех участников кружка. Сколько ДЕВОЧЕК занимается в драматическом кружке?

Математика

В драматическом кружке занимаются 28 человек. Девочки составляют 4/7 всех участников кружка. Сколько ДЕВОЧЕК занимается в драматическом кружке?

Автор: Гость