В драматическом кружке занимаются 28 человек. Девочки составляют 4/7 всех участников кружка. Сколько ДЕВОЧЕК занимается в драматическом кружке?
Математика
В драматическом кружке занимаются 28 человек. Девочки составляют 4/7 всех участников кружка. Сколько ДЕВОЧЕК занимается в драматическом кружке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
28х4/7=16 девочек Ответ: 16 девочек
Гость:
28/7*4=16 девочек занимается в кружке
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Первая машинистка перепечатает рукопись за 4 ч, а вторая, которая за 1 ч перепечатывает на 3 страницы меньше, чем первая, перепечатает ту же рукопи...
Математика
Возле школы растут только берёзы и сосны. Берёзы составляют 2/3 всех деревьев. Сколько ДЕРЕВЬЕВ возле школы,если берёз 42?
Литература
Ответ на вопрос: "Одна из икон с изображением Богоматери" если можно,то не очень сложно чтобы годилось для 7 класса заранее благодарна всем :)