назовите элемент в ядре которого содержится 79 протонов, 118 нейтронов
Физика
назовите элемент в ядре которого содержится 79 протонов, 118 нейтронов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
золото aurum алтын gold 79 протонов, 118 нейтронов
Гость:
Au-золото,79 протонов и 118 нейтронов
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