Древнее укрепленное поселение в Киевской Руси?
Обществознание
Древнее укрепленное поселение в Киевской Руси?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Город Слово город в древнерусском языке означало укрепленное поселение в отличие от веси или села — неукрепленной деревни.
Гость:
Терминомгород в Древней Руси обозначалось укрепленное, огражденное поселение, вне зависимости от его экономического характера - был ли это город в собственном смысле слова - значительный ремесленно-торговый центр, или небольшая крепостица с военным гарнизоном, или старое укрепленное поселение дофеодальной поры".
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