Древнее укрепленное поселение в Киевской Руси?

Город Слово город в древнерусском языке означало укрепленное поселение в отличие от веси или села — неукрепленной деревни.

Гость: Гость:

Терминомгород в Древней Руси обозначалось укрепленное, огражденное поселение, вне зависимости от его экономического характера - был ли это город в собственном смысле слова - значительный ремесленно-торговый центр, или небольшая крепостица с военным гарнизоном, или старое укрепленное поселение дофеодальной поры".