запишите формулу которая выражает зависимомть времени t от скорости v    зная что пройденные путь ранен s Является ли эта зависимоти прямо пропорциональной ?

Гость: Гость:

t=s/v? эта зависимость обратнопропорциональна Две величины называют прямо пропорциональными, е сли при увеличении одной из них в несколько раз другая увеличи- в а е т с я в о с т о л ь к о ж е р а з. Две величины называют обратно пропорциональными, если при увеличении одной из них в несколько раз другая уменьша- е т с я в о с т о л ь к о ж е р а з. если скорость увеличить в 2 раза, то время уменьшится соответственно