запишите формулу которая выражает зависимомть времени t от скорости v    зная что пройденные путь ранен s Является ли эта зависимоти прямо пропорциональной ?

Математика
запишите формулу которая выражает зависимомть времени t от скорости v    зная что пройденные путь ранен s Является ли эта зависимоти прямо пропорциональной ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=v*t t=S:v да,является 
Гость:
t=s/v? эта зависимость обратнопропорциональна   Две величины называют прямо пропорциональными, е сли при увеличении одной из них в несколько раз другая увеличи- в а е т с я в о с т о л ь к о ж е  р а з.   Две величины называют обратно пропорциональными, если при увеличении одной из них в несколько раз другая уменьша- е т с я  в о  с т о л ь к о  ж е  р а з. если скорость увеличить в 2 раза, то время уменьшится соответственно
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