начертите треугольник с углами 80 градусов и 30 градусов.Чему равен третий угол?Сколько неравных треугольников с такими углами можно начертить?
Математика
начертите треугольник с углами 80 градусов и 30 градусов.Чему равен третий угол?Сколько неравных треугольников с такими углами можно начертить?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
180-(80+30)=70третий угол много
Гость:
180+(80+30)=70 Достаточно много. 3-5
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