начертите треугольник с углами 80 градусов и 30 градусов.Чему равен третий угол?Сколько неравных треугольников с такими углами можно начертить?

Математика

начертите треугольник с углами 80 градусов и 30 градусов.Чему равен третий угол?Сколько неравных треугольников с такими углами можно начертить?

Автор: Гость