Юра подарила одному товарищу 7 значков другому - 8 значков, и у него осталось 45 значков. Сколько значков было у Юры?

Математика

Юра подарила одному товарищу 7 значков другому - 8 значков, и у него осталось 45 значков. Сколько значков было у Юры?

Автор: Гость