Юра подарила одному товарищу 7 значков другому - 8 значков, и у него осталось 45 значков. Сколько значков было у Юры?
Математика
Юра подарила одному товарищу 7 значков другому - 8 значков, и у него осталось 45 значков. Сколько значков было у Юры?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
45+7+8=60 значков. Ответ: у Юры было 60 значков.
Гость:
7+8=15(з)-подарил товарищам 15+45=60(з)-было у Юры
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