Из города в одном направлении выехали три автомобиля: второй - через 10 минут после первого, третий - через 20 минут после второго. Через 30 минут после своего выезда третий автомобиль догнал второй, а ещё через 10 минут - перв...

Алгебра

Из города в одном направлении выехали три автомобиля: второй - через 10 минут после первого, третий - через 20 минут после второго. Через 30 минут после своего выезда третий автомобиль догнал второй, а ещё через 10 минут - первый. Через сколько минут после своего выезда из города второй автомобиль догнал первый? плииз)

Автор: Гость