Составьте 2 буриме: срочно О войне( 2 варианта) …………………бой …………………солдат …………………строй …………………комбат …………………война …………………к людям …………………никогда …………………не забудем О природе …………………тропинки …………………ребят …………………снежинки …………………ле...
Литература
Составьте 2 буриме: срочно О войне( 2 варианта) …………………бой …………………солдат …………………строй …………………комбат …………………война …………………к людям …………………никогда …………………не забудем О природе …………………тропинки …………………ребят …………………снежинки …………………летят …………………покрывалом …………………пух …………………упало …………………вдруг
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Снова бой,стоит солдат,снова в строи , вперед комбат ,Пришла война , бесстрашно к людям , и никогда мы не забудем , о природе , те тропинки ,тех ребят ,и те снежинки что летят , и словно теплым покрывалом точно пух оно упало на нас вдруг . к последнему не могу подобрать рифму что-то типа такого
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