Составьте 2 буриме: срочно О войне( 2 варианта) …………………бой …………………солдат …………………строй …………………комбат …………………война …………………к людям …………………никогда …………………не забудем О природе …………………тропинки …………………ребят …………………снежинки …………………ле...

Гость: Гость:

Снова бой,стоит солдат,снова в строи , вперед комбат ,Пришла война , бесстрашно к людям , и никогда мы не забудем , о природе , те тропинки ,тех ребят ,и те снежинки что летят , и словно теплым покрывалом точно пух оно упало на нас вдруг . к последнему не могу подобрать рифму что-то типа такого