Какой залив Северной Америки иногда называют «мешком со льдом»?
Українська література
Какой залив Северной Америки иногда называют «мешком со льдом»?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гудзонов залив. Вроде так пишется :D
Гость:
Мешок со льдом" - эпитет, который применяют к Гудзонову заливу, только это не в переводе. Залив назван в честь мореплавателя Хадсона (на русский манер Гудзона, годы жизни 1570-1611), которого команда его корабля, взбунтовавшись, оставила посреди этого залива умирать. 6-7месяцев в году Гудзонов залив покрыт льдом, так как в него заходит одно из ответвлений холодного Лабрадорского течения. И ледяные воды залива оказывают сильное влияние на климат: в Канаде на широте Москвы ТУНДРА.
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