Найдите площадь круга,у которого диаметр равен 12 см.Найдите площадь круга,у которого диаметр в 2раза меньше диаметра первого круга.
Математика
Найдите площадь круга,у которого диаметр равен 12 см.Найдите площадь круга,у которого диаметр в 2раза меньше диаметра первого круга.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найдите площадь круга, у которого диаметр равен 12 см. Найдите площадь круга, у которого диаметр в 2 раза меньше диаметра первого круга. 12\2=6 S=ПR^2 S=3,14*6^2 s=113,04 см^2 12\4=3 S=ПR^2 S=3^2*3,14 s=28,26 см^2
Гость:
R=D/2 R=12/2=6см S=пR^2 S=3.14*6^2=3.14*36=113.04 см кв - площадь D=12/2=6см R=6/2=3см S=3.14*3^2=3.14*9=28.26 см кв - площадь второго круга
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