какую часть високосного года составляет январь,февраль,апрель?
Математика
какую часть високосного года составляет январь,февраль,апрель?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в высокосном году 366 дней январь - 31 день февраль - 29 дней апрель - 30 дней 31/366 - январь 29/366 - февраль 30/366=5/61 - апрель
Гость:
в високосном году 366 дней в январе 31д,значит 31/366 в феврале 29,значит 29/366 в апреле 30,значит 30/366=10/122=5/61
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