треугольник АВС равносторонний. CD перпендикулярна (АВС), АМ=МВ, DМ=15 см,СD=12см. Найти площадь треугольника АDВ
Геометрия
треугольник АВС равносторонний. CD перпендикулярна (АВС), АМ=МВ, DМ=15 см,СD=12см. Найти площадь треугольника АDВ
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