Сколько времени потребуется ученику,чтобы прочесть текстовый файл,занимающий половину трёхдюймовой дискеты?
Экономика
Сколько времени потребуется ученику,чтобы прочесть текстовый файл,занимающий половину трёхдюймовой дискеты?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
зависит от скорости чтения ученика пусть будет 160 с/м время прочтения 30 мин 1. 160*30 = 4 800 1 символ = 1 байт, следовательно ученик получит 4 800 байт информации или 4,6875 КБ 2. Объем дискеты 3.5" = 1457664 Байт, 1/2 дискеты = 728832 Байт Из п.1 определим скорость: 160 Байт в минуту (т.к. 160 символов в минуту по условию). Т.о. имеем: при скорость 160 Байт в минуту объём данных в 728832 Байт будет считан за: 728832/160 = 4555,2 минуты или 75 часов 55 минут и 12 секунд.
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