для перевозки картофеля выделили две автомашины.На первую машину погрузили в 1,2 раза больше картофеля,чем на вторую.Сколько тонн картофеля погрузили на каждую автомашину,если на вторую погрузили на 0,9 т меньше,чем на первую?
Математика
для перевозки картофеля выделили две автомашины.На первую машину погрузили в 1,2 раза больше картофеля,чем на вторую.Сколько тонн картофеля погрузили на каждую автомашину,если на вторую погрузили на 0,9 т меньше,чем на первую?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обозначим вторую машину за x, тогда первая машина будет 1.2х или же 0.9 + х Получаем уравнение: х + 1.2х = х + (0.9+х) 2.2х = 2х + 0.9 Далее переносим 2х в левую часть, при этом меняя знак + на -, получаем: 2.2х - 2х = 0.9 0.2х = 0.9 отсюда х = 0.9/0.2 = 4.5 тонн картофеля погрузили на вторую машину. А значит, на первую погрузили 4.5 + 0.9 = 5.4 тонн картофеля.
Гость:
х-покрузили на вторую 1,2х-на первую 1,2х-х=0,9 0,2х=0,9 х=4,5т-погрузили на вторую 1,2х=1,2*4,5=5,4т на первую
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