Два автомобиля, выехав одновременно из одного пункта, движутся прямолинейно в одном направлении. Зависимость пройденного ими пути задается уравнениями s1=At+Bt^2 и S2=Ct+Dt^2+Ft^3. Определитьотносительную скорость автомобилей.
Физика
Два автомобиля, выехав одновременно из одного пункта, движутся прямолинейно в одном направлении. Зависимость пройденного ими пути задается уравнениями s1=At+Bt^2 и S2=Ct+Dt^2+Ft^3. Определитьотносительную скорость автомобилей.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
u= A+2Bt-C-2Dt-3Ft²=A-C+2(B-D)t-3Ft² Ответ: относительная скорость автомобилей A-C+2(B-D)t-3Ft²
Гость:
1) берите производную от S по t v1=ds1/dt=A+2*B*t v2=ds2/dt=С+2*D*t+3*F*t`2
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