Два автомобиля, выехав одновременно из одного пункта, движутся прямолинейно в одном направлении. Зависимость пройденного ими пути задается уравнениями s1=At+Bt^2 и S2=Ct+Dt^2+Ft^3. Определитьотносительную скорость автомобилей.

Физика

Два автомобиля, выехав одновременно из одного пункта, движутся прямолинейно в одном направлении. Зависимость пройденного ими пути задается уравнениями s1=At+Bt^2 и S2=Ct+Dt^2+Ft^3. Определитьотносительную скорость автомобилей.

Автор: Гость