Разбавленная азотная кислота реагирует с веществами, формулы которых: а) CO2 б) Fe(OH)3 в)Hg г) CuO Написать уравнения

Химия

Разбавленная азотная кислота реагирует с веществами, формулы которых: а) CO2 б) Fe(OH)3 в)Hg г) CuO Написать уравнения

Автор: Гость