Разбавленная азотная кислота реагирует с веществами, формулы которых: а) CO2 б) Fe(OH)3 в)Hg г) CuO Написать уравнения

Химия
Разбавленная азотная кислота реагирует с веществами, формулы которых: а) CO2 б) Fe(OH)3 в)Hg г) CuO Написать уравнения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Fe(OH)3+3HNO3 - Fe(NO3)3+3H2O Hg+HNO3=Hg(NO3)2+NO+H2O 9расставить коэф) CuO+2HNO3=Cu(NO3)2+H2O
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