ЗАКРЫТЫЙ БЕДОН ИЗ ЖЕЛЕЗА ЧАСТИЧНО ЗАПОЛНЕН КЕРОСИНОМ .ПРЕДЛОЖИТЬ СПОСОБ -ОПРЕДЕЛИТЬ ПРИМЕРНЫЙ УРОВЕНЬ КЕРОСИНА( НЕЛЬЗЯ ОТКРЫВАТЬ, ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ ПРИБОРАМИ)
Физика
ЗАКРЫТЫЙ БЕДОН ИЗ ЖЕЛЕЗА ЧАСТИЧНО ЗАПОЛНЕН КЕРОСИНОМ .ПРЕДЛОЖИТЬ СПОСОБ -ОПРЕДЕЛИТЬ ПРИМЕРНЫЙ УРОВЕНЬ КЕРОСИНА( НЕЛЬЗЯ ОТКРЫВАТЬ, ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ ПРИБОРАМИ)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
постучи сбоку по бидону. Звук разный!
Гость:
надо бидон погрузить в воду,он будет плавать .на сколько бидон погрузится,столько в нем керосина.
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