На полке стояли книги. Сначала взяли третью часть всех книг без двух, а потом 1/2 оставшихся книг.После этого на полке осталось 9 книг.сколько книг было на полке
Математика
На полке стояли книги. Сначала взяли третью часть всех книг без двух, а потом 1/2 оставшихся книг.После этого на полке осталось 9 книг.сколько книг было на полке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть все книги-х, сначала взяли 1/3х-2, потом (х-1/3х-2)/2 и осталось 9, значит х-(1/3х-2+(х-1/3х-2)/2)=9, отсюда х=18 на полке было 18 книг
Гость:
решаем уравнением 1:3х-2.
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