На полке стояли книги. Сначала взяли третью часть всех книг без двух, а потом 1/2 оставшихся книг.После этого на полке осталось 9 книг.сколько книг было на полке

Математика

На полке стояли книги. Сначала взяли третью часть всех книг без двух, а потом 1/2 оставшихся книг.После этого на полке осталось 9 книг.сколько книг было на полке

Автор: Гость