В треугольники АВС угол С прямой.АВ=с,ВС=а.Из вершины А проведен отрезок AD длиной m,перпендикулярный плоскости треугольника.Найдите расстояние от точки D до конца ВС?

Геометрия

В треугольники АВС угол С прямой.АВ=с,ВС=а.Из вершины А проведен отрезок AD длиной m,перпендикулярный плоскости треугольника.Найдите расстояние от точки D до конца ВС?

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